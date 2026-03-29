Habla un minero de la explotación de oro en Asturias: "Un minero gana entre 1.500 y 2.500 euros"

Equipo de Investigación se desplaza a la entrada de una mina de oro de Asturias, donde un trabajador accede a hablar con nosotros, y nos habla de los "peligros" de trabajar allí: "Puede haber derrumbamientos e incendios, y podría haber algún incidente grave".

Nos trasladamos al entorno del Valle de Boinás, donde opera una mina de oro gestionada por una compañía canadiense. En sus instalaciones trabajan alrededor de 500 empleados, procedentes de distintos puntos de Asturias. Uno de ellos explica que invierte cerca de una hora en llegar: "Venimos de muchos sitios. Al final, hay que ganarse la vida; si hubiera más oportunidades, quizá no estaríamos aquí".

También conversamos con un electricista de la explotación, que sitúa el salario de los mineros entre 1.500 y 2.500 euros mensuales, en función de la antigüedad y la categoría profesional. Aunque reconoce que se trata de un entorno exigente, matiza que difiere de la minería del carbón: "No hay gases ni explosivos, pero existen otros riesgos importantes, como derrumbes o incendios, que pueden provocar accidentes graves".

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