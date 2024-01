En el año 2018, la 'banda del BMW' azotó decenas de comercios en Sevilla y Cádiz, incluyendo una tienda de telefonía móvil: en apenas dos minutos, los ladrones destrozaron el establecimiento y se hicieron con móviles valorados en 20.000 euros. Entonces, Equipo de Investigación pudo hablar con un testigo del robo.

"El vehículo lo tenían aparcado aquí, con el maletero abierto y la puerta de atrás abierta también y entran en la tienda", explicaba el hombre, que describió cómo uno de los aluniceros portaba "una maza grande", en concreto "el grandullón con un casco de moto".

"Me amenazó un poco cuando me vio, que me metiera para adentro, y yo me metí para dentro", recordaba el testigo, que no obstante logró sacar algunas fotos, tal y como puede verse en el vídeo. El hombre se mostraba convencido de que los ladrones podían ser violentos: "Según hizo el giro, si no me metía, iba a por mí", aseguraba.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.