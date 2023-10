Equipo de Investigación logró en 2020 hablar con un sevillano que, debido a sus adiciones, acudió a un centro Remar en Vitoria en 1989. Según explicó al programa, la mayoría de la comida estaba caducada: "Todo era de pedirlo por ahí, lo que sobraba en los supermercados".

Según explicó, había otros 20 o 30 toxicómanos que recibían un tratamiento a costa de "trabajar": "Si te ibas a trabajar al campo, el dinero era para ellos, si te ibas a la construcción... el dinero era para ellos".

Por eso, dice, los primeros días de la rehabilitación eran "mortales": "De pegar saltos en la cama... se creían que con eso me iban a quitar el mono, pero no me lo quitaban ni pegándome un palo". Además, explicaba, ningún médico revisaba su rehabilitación: "Si uno se ponía enfermo, Miguel le tocaba en la frente y se desmayaba. Entonces hablaba de Dios... pero vamos que eso de sanar no me lo creo yo, ¿por qué no me quitó a mí el mono el primer día? Pero allí lo admiraba todo el mundo".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.