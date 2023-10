La organización religiosa REMAR tiene hasta 60 compañías asociadas. La televisión y la radio son solo la punta del iceberg, tienen imprentas, talles de cerrajería, mudanzas, pintura, lavaderos de coches, una agencia de viajes, granjas ganaderas... pero su gran negocio está en las tiendas de muebles y ropa, conocidos como 'rastrillos'.

En sus empresas, cuentan con más de 1.500 voluntarios solo en España, que no cobran por sus servicios. En la Comunidad de Madrid tienen casi una veintena de establecimientos, y en la localidad de Torrejón de Ardoz está una de sus tiendas más importantes. Hasta allí acudió en 2020 Equipo de Investigación, pero no tardaron en cerrarle la puerta.

Un joven exmiembro de REMAR explicó entonces a laSexta cómo consiguen poner a trabajar a menores de 16 años: "Adolescencia no tuve, me pusieron a trabajar con 14 años. El mismo año que los cumplía me cambiaron de comunidad, entonces cuando la Comunidad de Madrid llama al centro y a mis padres para decir que el niño no está en clase, la respuesta es que ya no vive en esta Comunidad, y al final la administración se limpia las manos". Puedes escuchar su relato en el vídeo principal de esta noticia, donde el joven explica que "la base de la ONG es trabajar y ser su esclavo, ellos te pagan con alojamiento y comida".

"Ni contrato, ni póliza, ni seguro, ni nada. De hecho, yo trabajando me corté un dedo y me llevaron al hospital y me dijeron: si te preguntan ya sabes qué tienes que decir, ha sido un accidente", zanjaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.