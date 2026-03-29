"Estoy con Antonio Caba": la conversación que precedió a la desaparición de Jesús González

El reportaje de Equipo de Investigación reconstruye con precisión las últimas horas del empresario Jesús González Borrajo antes de su desaparición, a partir del testimonio clave de su pareja.

Equipo de Investigación abordó en un programa de 2022 la desaparición del empresario Juan Miguel Isla, un caso que también salpicaba a otra desaparición anterior: la del empresario Jesús González Borrajo. El reportaje reconstruye con detalle las últimas horas de este último antes de que se le perdiera el rastro.

Aquella mañana del 19 de junio de 2019 comenzó con aparente normalidad. Nada más despertarse, y antes incluso de tomar su medicación, Jesús escribió a su pareja para darle los buenos días. Según recuerda Claudia Gómez, estaba animado. Sobre las diez de la mañana, hablaron por teléfono y él le comentó que ese día iban a recoger un coche para el que ya había encontrado comprador.

"Le llamo y noto que hace mucho aire, así que le pregunto si está en la calle. Me dice: ‘No, estoy en un descampado, vienen a por el coche’. Le digo: ‘¿Pero estás solo?’. Y responde: ‘No, estoy con unas personas y Antonio Caba’. Eso fue lo último", relata.

Las horas pasaron sin noticias. Ya por la tarde, en torno a las ocho, Claudia volvió a intentar contactar con él. El teléfono daba señal y llegaba a sonar, pero la llamada terminaba cortándose sin respuesta. Ante la inquietud, decidió ponerse en contacto con su entorno más cercano.

Cuando un familiar acudió a la vivienda de Jesús, las imágenes que recibió aumentaron la preocupación: la cama seguía sin hacer, su agenda —de la que nunca se separaba— estaba abandonada en el comedor, y en la cocina permanecía su medicación, imprescindible debido a la grave enfermedad que padecía.

Para Claudia, esos detalles eran incompatibles con una ausencia voluntaria. Su última conversación apuntaba, además, a un negocio relacionado con la compraventa de coches en el que también estaba implicado Antonio Caba, una pieza que acabaría siendo clave en la investigación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.