"¡Esto es una masacre! ¡Están matando a gente!" El pánico en las llamadas a emergencias por la boda mortal de Torrejón

Las llamadas al 112 colapsaron el servicio de Emergencias una vez se produjo el atropello mortal en una boda con 500 personas en Madrid. El primer aviso hablaba de "tiroteo con varios heridos e incluso fallecidos"; el segundo, de un "atropello con bastantes víctimas".

Caos. Caos y pánico. Y, como dicen los testigos que llamaron a Emergencias, una "masacre". Así lo describe. Así hablan de la boda de Torrejón a la que acudieron unas 500 personas y que acabó con cuatro muertos a causa de un atropello.

"Se están peleando aquí. Hay unas 500 personas, todos borrachos. Por favor, no tarden", relataba una de las llamadas. Otra, por la misma vía. "Hay gente con la cabeza abierta. ¡Están matando a personas!", exclama otra persona.

La información, contradictoria. Las llamadas, colapsando el 112. "Por favor, por favor. Corran, esto es un caos", siguen los avisos.

Unos que, dicen los agentes, hablaban de un "tiroteo con varias personas heridas o incluso fallecidos". "A los dos minutos, entra una nueva llamada que comunica que lo sucedido es un atropello con bastantes víctimas", cuentan los primeros agentes, la primera patrulla, en llegar al lugar del suceso.

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