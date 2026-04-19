Esther López pasó la noche con un amigo en un motel tres días antes de desaparecer: "Me he metido en un embolado..."

Equipo de Investigación hablaba en 2022 con José Miguel. "Volvíamos de fiesta, nos fuimos a duchar y hasta que abriera el garito de por la mañana", detallaba sobre su último encuentro con la joven asesinada en Traspinedo.

La investigación por el crimen de Esther López en Traspinedo (Valladolid) daba esta semana un giro de guion con la aparición de un zulo en casa del principal sospechoso del crimen, Óscar, el último en verla con vida. Aunque el hombre, que formaba parte del grupo de amistades de la joven, ha estado en el punto de mira desde el principio de la investigación y este pasado diciembre era llamado a juicio oral.

En 2022, meses después del hallazgo del cadáver de la joven en una cuneta y con la instrucción en curso, Equipo de Investigación analizaba el caso y hablaba con José Miguel, amigo de Esther, y que pasó la noche con ella tres días antes de desaparecer.

Cuando los agentes analizan los días previos a la desaparición de la vecina de Traspinedo, la investigación les lleva hasta un motel en la autovía de Palencia. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a Esther saliendo del asiento del copiloto de un vehículo de color azul que pertenecía a este hombre. Ambos pasaron la noche en el alojamiento.

Cuatro horas después de su entrada, Esther abandona el establecimiento al volante del coche azul. "Volvíamos de fiesta, nos fuimos a duchar hasta que abriera el garito de por la mañana", explicaba entonces José Miguel. "La dejé en casa y no he vuelto a saber nada hasta que pasó esta historia", agregaba.

"Me he metido en un embolado sin querer...", justificaba. "Era muy buena chica, muy buena amiga... dejar a esta amiga mía tirada a esas horas ahí en la calle...", decía sobre la versión que posteriormente dio Óscar. El cadáver de Esther López fue encontrado en Traspinedo (Valladolid) el 5 de febrero tras 24 días de intensa búsqueda.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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