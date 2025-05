"Estamos en un mundo que no es bueno, de drogas, de vivir en la calle...": vendedores de cobre hablan con Equipo de Investigación

Equipo de Investigación intenta hablar con vendedores de cobre en un polígono. Al ver a dos hombres pelando cables "durante 10 minutos", el reportero se acerca y les pregunta que si en la chatarrería donde lo venden les piden algún tipo de justificante, a lo que uno de ellos le responde que no lo hacen, aunque asegura que ese día no han vendido cobre, sino "hierro y chatarra". "Pero si le hemos visto que llenaba una bolsa amarilla de cable, y yo le he visto pelando cables", comenta entonces el reportero, tras lo que el hombre insiste en que él no ha pelado cable, aunque en el vídeo principal que acompaña a la noticia se puede comprobar que sí lo había hecho.

Más, el reportero se acerca a otros dos hombres que van por la calle por un carro, y les pregunta que si han vendido cobre, a lo que estos sí reconocen que lo han hecho, y que se llevan siete euros por kilo". Además, reconocen que han vendido cobre que han robado. "Lo hemos hecho, como todo el mundo, no te jode", expresa uno, a lo que el otro añade que no son son santos. "Para qué te vamos a mentir", comenta. "Nosotros estamos en un mundo que no es bueno, de estar metidos en drogas y viviendo en la calle", declara uno de ellos, tras lo que se marchan en busca de más metal.