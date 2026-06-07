"Estamos asfixiados": el mensaje desesperado de un peluquero que denuncia el intrusismo en el sector

Cipriano tiene una peluquería en Madrid. En el mismo barrio, sin embargo, hay otras 19, entre ellas una de bajo coste junto a la suya. El profesional lamenta que su sector "sufre competencia desleal". Todo ello después de un brote de tiña en centros low cost.

En 2023, un brote de tiña en jóvenes que se realizaban cortes de pelo con rasurado o degradado puso en el foco cadenas como Peluquerías Low Cost. Equipo de Investigación analizaba entonces las medidas de higiene de estos locales, así como las condiciones laborales de sus trabajadores. Aunque en el otro lado se encontraban los pequeños centros de toda la vida.

Esteban Cipriano tenía entonces una peluquería en Madrid. Este profesional se puso en contacto con Equipo de Investigación para denunciar el intrusismo que afectaba a su sector y cómo estaba sufriendo "competencia desleal". "Estamos asfixiados", aseguraba.

En el barrio donde se ubicaba su negocio en ese momento había otras 19 peluquerías más. El peluquero explicaba así que llevaba 11 años con su local y que facturaba unos 2.000 euros mensuales, de los que luego tenía que descontar el alquiler, la cuota de autónomos y el IRPF. "¿Qué te queda? Y luego come y tu vida y tus hijos", lamentaba.

De hecho, aseguraba que no tenía empleados "precisamente porque es imposible". "No te llega, hoy por hoy no te llega", insistía.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.com.

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