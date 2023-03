Esteban Cipriano tiene una peluquería en Madrid. Este profesional se pone en contacto con Equipo de Investigación para denunciar el intrusismo, que afecta a su sector y cómo este "sufre competencia desleal". "Estamos asfixiados", asegura.

El programa comprueba que en el barrio donde se ubica su negocio hay otras 19 peluquerías más y entrevista a Cipriano, que explica que lleva 11 años con su local y que factura unos 2.000 euros mensuales, de los que luego tiene que descontar el alquiler, la cuota de autónomos y el IRPF. "¿Qué te queda? Y luego come y tu vida y tus hijos", lamenta.

De hecho, asegura que no tiene empleados "precisamente porque es imposible". "No te llega, hoy por hoy no te llega", insiste. Puedes escuchar su testimonio en el vídeo que ilustra estas líneas.