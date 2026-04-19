"Ese está tirando balones fuera": las acusaciones de Óscar, principal sospechoso del crimen de Esther López, contra un vecino

Óscar, ahora en el punto de mira por la aparición de un zulo en su antigua casa de Traspinedo, quiso cargar de responsabilidad a Miguel 'El Fleki', un vecino de la localidad.

La investigación por el crimen de Esther López en Traspinedo (Valladolid) daba esta semana un giro de guion con la aparición de un zulo en casa del principal sospechoso del crimen, Óscar, el último en verla con vida. Aunque el hombre, que formaba parte del grupo de amistades de la joven, ha estado en el punto de mira desde el principio de la investigación y este pasado diciembre era llamado a juicio oral.

En 2022, meses después del hallazgo del cadáver de la joven en una cuneta y con la instrucción en curso, Equipo de Investigación analizaba el caso y el momento en el que Óscar trataba de poner el foco en otro vecino del pueblo.

"La conciencia la tengo bien tranquila", señalaba entonces rotundo Miguel, alias 'Fleki', a los reporteros cuando le comentaban lo que había declarado el principal sospechoso. Óscarseñaló durante su declaración en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid a Miguel. "Hay un amigo que vive cerca y Esther solía quedar con él. Pero yo no sé, claro...", señalaba en su declaración.

Miguel explicaba que la joven nunca estuvo en su casa. "Yo la conocía de tomar unas cervezas, nada más", insistía, advirtiendo además que Óscar estaba "tirando balones fuera". "La conciencia la tengo bien tranquila", zanjaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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