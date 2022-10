Equipo de Investigación ha revelado un sorprendente mensaje de audio que Óscar envió a Iria, una amiga de Esther López.

"Me ha dicho la Guardia Civil que toda la información que tengamos, que les llame, porque me han dejado un teléfono, o que les mande un correo. Más que nada para que me lo reenvíes, me lo pongas en un correo, y yo mandárselo y que investiguen", dice Óscar en el audio, emitido el pasado viernes en el programa. Puedes escucharlo íntegramente en el vídeo que hay sobre estas líneas.

La amiga recuerda cómo actuó tras saber que el 12 de enero Esther no había vuelto a casa. "Llamé a los principales amigos que tenemos y me enteré de que había estado con Óscar la noche que desapareció, por lo que me puse en contacto con él y le dije que me contase lo que había sucedido". "Es cuando él me dice que ellos iban a dejar a Carolo en casa y que Esther quería salir de fiesta, que se enfadó, que le dijo que era un corta rollos, un corta pedos y se bajó del coche", rememora Iria.

Por otra parte, el programa ha emitido cuáles fueron los últimos mensajes de audio que envió y recibió Esther esa última noche, antes de que se le perdiera la pista. Puedes escucharlos en el vídeo que verás bajo esta noticia.