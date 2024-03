Una amiga de las hermanas asesinadas en el triple crimen de Morata de Tajuña se pone en contacto con Equipo de Investigación. "Las conocí de forma cosa casual en un viaje que hicimos con la parroquia", confiesa a través de una conversación telefónica. Amelia, la hermana mayor, cantaba todos los lunes en el coro de la iglesia, de ahí su estrecha relación con la parroquia.

"¿Cuánto dinero le piden?", pregunta la reportera, a lo que su interlocutora responde: "Yo creo que unos 50.000€, porque han sido muchísimas veces". "Yo he caído en todo eso por fiarme tanto de ellas, porque yo las tenía por buenas personas y luego además porque eran muy inteligentes", añade. Por lo que se fio de su promesa de que se lo devolverían todo con intereses.

Tras esto, Equipo de investigación localiza a una amiga íntima de las hermanas, que confiesa que de vez en cuando le pedían 200€, pero sumando calcula la mujer que llegó a entregarles aproximadamente 30.000€ "poco a poco". "Mi marido le dio 5.000 y 6.000€ y luego ya he ido bajando a 700€ y 500€, y ya está", nos comenta en el vídeo principal de la noticia, donde confiesa que una de las veces Amelia "se puso de rodillas" para suplicarles ayuda. La víctima aceptó porque me "mandaban fotos" de los "no sé cuántos hoteles y coches" que tenían sus 'parejas'.