Equipo de Investigación entrevista a uno de los mayores ladrones de cobre: "Me dio por mirar la Renfe; en este punto he robado 4,5 toneladas"

Un año después de ser condenado por robo de cobre, Antonio Pla, a quien la justicia considera uno de los mayores ladrones de cobre del país, ya disfruta de permisos penitenciarios. El hombre accede a hablar con Equipo de Investigación y confiesa que ha cometido 29 robos en un tramo de Valencia a Barcelona. "Yo me he dedicado al cobre como mucha gente, remasando fábricas al derribo, que no tienen dueño, hasta que llegó la época de los rumanos, el boom y reventaron todas y no había donde coger. Ahí me dio por mirar la Renfe, y vi que había cobre y busqué la fórmula para podérmelo llevar", relata Antonio.

Así, el ladrón reconoce abiertamente que ha pasado "20 años" robando en las vías del tren, y que se llevaban "entre una tonelada y media y dos toneladas" de cobre en cada robo, tras lo que indica cómo lo conseguían: "Necesitas dos llaves fijas y una tenacilla para cortar vallado y la tijera para cortar el cable". Pla también subraya que siempre cometían los robos "por la noche", y que hay gente que ha llegado a electrocutarse al intentar cogerlo. Además, cuenta a Equipo de Investigación cómo era su 'modus operandi', que puedes ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia.