'Equipo de investigación' contactó con el camarero del bar de copas favorito del párroco Fran: "Cerraba con nosotros"

Las fiestas del sacerdote Francisco Javier Cuenca eran muy sonadas. "Nosotros solíamos cerrar a las 4 de la mañana y él prácticamente cerraba con nosotros", aseguró el camarero del 'bar Mc Cloud's', que contó a 'Equipo de Investigación' cómo eran las noches del párroco Fran: "Consumía ginebra, en un ratito se tomaba tres o cuatro copas, en media hora tres o cuatro copas".

"Cuando le servíamos la ginebra nos decía que le echáramos más, que lo que le había echado no llevaba nada. A mí me decían que era cura y no me lo creía, ¡cómo va a ser cura si estaba aquí bebiendo y de fiesta! No lo llegábamos a entender", relata el camarero en el vídeo sobre estas líneas, que aseguró que solía ir acompañado de "una muchacha rubia, bajita y de ojos saltones". "No sabría decirte qué relación tenían, no se apreciaba nada como para decir que eran pareja", concluyó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.