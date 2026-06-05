Equipo de Investigación se cita con tres vendedores que ofrecen móviles bloqueados en Internet: "No sabemos por qué aparece en una lista negra"

Equipo de Investigación se cita con tres vendedores que venden teléfonos bloqueados. En los encuentros les acompaña un técnico de telefonía, que descubre que algunos de ellos podrían ser robados.

Aunque hay algunas tiendas de segunda mano que hacen negocio con los móviles robados, el gran escaparate está en Internet. Cientos de móviles de segunda mano se anuncian cada día. Algunos ya aparecen bloqueados, otros a precios imposibles, como un móvil de alta gama que se vende por 129 euros, cuando el mismo modelo cuesta más del doble nuevo.

Equipo de Investigación encuentra perfiles que tienen hasta 16 móviles en venta, la mayoría de alta gama, y ya han vendido más de 100. El programa se pone en contacto con varios vendedores y siempre ponen la misma condición: quedar en persona y pagar en efectivo.

Los reporteros aceptan una de esas citas y van acompañados por un técnico en móviles de segunda mano. La vendedora muestra un iPhone donde se puede ver el mensaje de que "solo el propietario puede desbloquearlo". "Por eso lo estamos vendiendo", afirma la mujer, que explica que su esposo "lo encontró en el trabajo" y no pudieron desbloquearlo.

"No se puede hacer nada con el dispositivo, porque tiene un dueño", señala el técnico, que explica que "el bloqueo de activación impide que se puede utilizar a cualquier persona". Ella asegura que no es robado, mientras que el técnico le dice que "lo ideal es ir a la Policía y comentarle que lo has encontrado y ellos se encargan de entregarlo".

Comprar un móvil en esta situación, apunta el experto, podría traer problemas a su nuevo dueño, porque "aunque no esté denunciado en este momento, no quiere decir que en el futuro lo pueda bloquear o reportar".

El segundo encuentro es con un vendedor en una parada de un autobús. En este caso dice ser un trabajador de una oficina de objetos perdidos y que "cada tres meses, como el almacén se llena, o lo donan o lo tiran". En su caso, asegura que va "separando las cosas que me interesan".

"Me sorprende mucho que una persona se deje un iPhone olvidado y no lo denuncien y no lo reclamen", le comenta la reportera. El técnico analiza su IMEI y desvela que "está bloqueado", como, reconoce el vendedor, la mayoría de las cosas que vende. En opinión del técnico, los teléfonos podrían ser robados: "La mayoría de estos casos siempre lo son", afirma.

El tercer vendedor les cita en una gasolinera. De comienzo, les avisa que el móvil "no sabemos por qué aparecía en una lista negra". Esto, les explica, implica que "no tiene conexión", pero que "con una wifi no tienes ningún problema".

El vendedor asegura que el móvil no es robado, pero el experto le explica que si está en una lista negra "o es robado, o tiene un impago". Al verificar su IMEI, descubren que se trata de un móvil de Estados Unidos.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La ruta de los móviles robados' en atresplayer.