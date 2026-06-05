Un experto en ciberseguridad explica qué hacer si nos han robado el móvil: del modo de borrado al código IMEI y la geolocalización

Equipo de Investigación consulta con un experto en ciberseguridad cómo debemos actuar ante el robo de un móvil. Asegura que lo primero es "activar los modos de borrado y de robado" para "tener la oportunidad de localizarlo".

Equipo de Investigación pregunta a un experto en ciberseguridad cuáles son los pasos a seguir cuando nos roban el teléfono móvil.

El experto señala que lo primero es "activar los modos de borrado y de robado, que no es lo mismo. Es decir, eliminar remotamente todo tu contenido para que no te lo puedan quitar, tu privacidad, tus fotos, tu vida, y luego activar el modo desaparecido para poder tener la oportunidad de localizarlo".

Además, apunta, habría que usar el código IMEI del teléfono para informar y que quede bloqueado.

El experto explica que, "salvo teléfonos muy antiguos o descatalogados", la mayoría, tanto de Android como de Apple, ofrecen la posibilidad de conocer la ubicación real del dispositivo después de haber sido robado.

Una geolocalización que, afirma, es "muy precisa", pero que pierde precisión si el teléfono ya está "en un sitio interior con muchas capas de cemento".

En el caso de los iPhone, indica, cuentan con "un sistema por el cual se comunican mediante Bluetooth, entonces cuando el teléfono se encuentra en proximidad de otro iPhone es capaz de enviar una señal para que eso circule a través de la red y se tenga la localización".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La ruta de los móviles robados' en atresplayer.