Un técnico de telefonía desvela las claves para saber si un móvil es robado: "Lo más importante es verificar si está en la lista negra"

Un técnico explica a Equipo de Investigación dónde está el negocio en los móviles que no se pueden usar por haber sido bloqueados y cuál es la forma más rápida de averiguar si estamos ante mercancía robada.

Un móvil robado no siempre se puede vender, pero eso no significa que no valga nada. Equipo de Investigación habla con un técnico que lleva más de diez años reparando teléfonos y conoce bien lo que llega a su negocio.

"Es cierto que últimamente me han traído muchos móviles que nos dicen: 'Oye, mira, que me he encontrado un teléfono y me gustaría saber si ustedes los compran o lo puedo liberar", apunta el técnico.

Muchos de estos teléfonos, señala, "están bloqueados, no los pueden usar". Un bloqueo que, explica, implica que no se puede acceder al dispositivo por "algún tipo de impago o por robo o pérdida".

En esos casos, el técnico señala que su respuesta siempre es la misma: "Nosotros no podemos prestar ese servicio porque es totalmente ilegal".

Pero entonces, ¿cómo les sacan rentabilidad los ladrones? El técnico señala que "venden los componentes para piezas". Como ejemplo, señala que en su tienda solo una pantalla original de Apple puede llegar a valer 189 euros.

¿Cómo sabemos si un móvil es robado?

Pero no todos los móviles acaban desmontados. Algunos se intentan vender directamente. Para saber si un teléfono es robado o no, el técnico señala que la única forma es mirar el código IMEI.

Para averiguar este código, es tan sencillo como marcar *#06# en el panel de llamadas y, "automáticamente, nos sale la información del dispositivo". Una vez obtenido el código, se introduce en una plataforma que desvela en qué situación se encuentra.

En este sentido, indica que "lo más importante es verificar si está en la lista negra. Que es la blacklist", lo que significaría que "el teléfono lo han robado o tiene algún impago".

En el caso de que no sea posible acceder al IMEI, el experto recomienda fijarse en el precio: "Si tú ves que es muy económico, puede ser muy sospechoso".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La ruta de los móviles robados' en atresplayer.