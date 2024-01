Una mujer que acaba de empezar con ayuno intermitente se despierta en plena noche para contar su experiencia a las cámaras de Equipo de Investigación. Asegura que tiene bastante hambre, en declaraciones a un programa de 2021.

Cuenta que se ha despertado muy acelerada a las 6.00h. "Con la piel bastante seca", añade. Así, confiesa que se ha despertado hace tres horas con una sensación de "vacío muy fuerte". Los síntomas se agrandan conforme pasa el día. "Me encuentro bastante mal, pero no tengo hambre. Me siento débil", expresa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.