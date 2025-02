El enfado de un hostelero al descubrir que no hay diferencia entre el agua filtrada y de grifo: "Me están tomando el pelo"

Equipo de Investigación, en un programa de 2023 reemitido este domingo por laSexta, lleva a un establecimiento que alquila un sistema de filtrado de agua los resultados de un laboratorio que demuestran que no hay diferencias significativas con respecto al agua del grifo.

Equipo de Investigación, en un programa de 2023 reemitido por laSexta este domingo, indaga en los sistemas de filtrado de agua para la hostelería y comprueba que algunos restaurantes cobran esta agua filtrada. El programa toma una muestra de esta y de agua del grifo en tres restaurantes diferentes y las lleva a un laboratorio, donde constatan queno hay diferencias significativas entre una y otra.

El equipo vuelve a los restaurantes con los resultados: en uno de ellos, el hostelero muestra el sistema de filtrado ante las cámaras y explica que desde la empresa proveedora "venden que tiene menos residuos que cualquier agua mineral del mercado".

Ante los resultados de laboratorio, el hostelero reacciona así: "Me parece que me están tomando el pelo, sinceramente, porque esto no es gratuito para un local", denuncia. "Esa máquina es un renting, todos los meses nos cobran X y las botellas en las que lo servimos también nos las cobran", detalla. Pese a ello, se muestra "partidario de cobrar todo lo que se sirve" porque, argumenta, "tiene un coste".

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de octubre de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.