"Me encantaría trabajar con alguna organización preparada": habla un hombre que vendió hachís para dar de comer a sus hijos

Este traficante de hachís explica cómo se ha ganado la vida: "Trabajando mucho en el campo, emigrando fuera, pero no me ha dado para vivir y me he tenido que meter en otras cosas para dar de comer a mis hijos".

Un hombre que había trabajado como traficante de hachís habló en un programa de 2015 con Equipo de Investigación para explicar cómo se había ganado la vida: "Trabajando mucho en el campo, emigrando fuera, pero no me ha dado para vivir y me he tenido que meter en otras cosas para darles de comer a mis hijos".

Y es que el hombre no dudó en reconocer que también había traficado con hachís: "Me parece de puta madre que se siga traficando. Soy amigo de todos ellos. Me encantaría trabajar con alguna organización preparada". El hombre podría llegar a cobrar hasta 3.000€ cada vez que descargara fardos de hachís en la playa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.