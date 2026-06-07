El duro testimonio de una extrabajadora de Peluquerías Low Cost: "Una esclavitud, no creo que sea humano"

Maika, una antigua trabajadora de Peluquerías Low Cost, describió ante las cámaras de Equipo de Investigación el "horrible" año que pasó trabajando allí, con largas jornadas sin descanso alguno: "Un día me dio un desmayo", afirmaba la peluquera.

En 2023, un brote de tiña en jóvenes que se realizaban cortes de pelo con rasurado o degradado puso en el foco cadenas baratas como Peluquerías Low Cost. Equipo de Investigación analizaba entonces las medidas de higiene de estos locales, así como las condiciones laborales de sus trabajadores.

Maika, una antigua empleada de Peluquerías Low Cost, calificaba como "horrible" el año que pasó trabajando en la cadena. "Me ha llegado a afectar a mi salud mental", aseguraba la joven.

La peluquera, que hablaba de "robo", describía jornadas de más de 50 horas semanales por un sueldo de 600 euros, sin descanso alguno. "Un día me dio un desmayo", relataba Maika, que explicaba que en aquellas eternas jornadas "no paras ni para comer".

"Me parece una esclavitud, suena fuerte decirlo pero es así, no creo que sea humano", denunciaba. Puedes escuchar su testimonio en el vídeo que ilustra estas líneas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.com.

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