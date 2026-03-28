Drogas, prostitutas y fiestas: el alto nivel de vida del principal sospechoso del crimen de Guanarteme

Antonio Quesada y Ana María Artiles, de 76 y 74 años, desaparecieron en 2012 cuando salieron de su casa para ir al banco. Equipo de Investigación analizaba en 2024 el caso, que sigue sin resolverse, y ponía el foco en la última persona que es vio: el subdirector del banco.

Han pasado trece años y el crinen de Guanarteme sigue si resolverse pese a los intentos de la familia. En 2024, Equipo de Investigacióntrataba de dar luz a un caso que se produjo en agosto de 2012 en el barranco de Las Vacas, en Temisas, a escasos kilómetros de Agüimes, Gran Canaria. Antonio Quesada y Ana María Artiles, de 76 y 74 años, salió de su casa para ir al banco a gestiones cotidianas y nunca más volvió.

Así, el programa contactaba entonces con un examigo de Rogelio, el subdirector de la sucursal donde el matrimonio asesinado de Guanarteme tenía todo su dinero y principal sospechoso de su muerte, ya que fue la última persona que vio con vida a Antonio y Ana María. El hombre prefería quedar en el anonimato por "miedo". A él le llamaba la atención el elevado tren de vida del banquero con "drogas, fiestas y viajes". "También compraba para su casa, mantenía dos coches y un colegio particular alemán", explicaba.

A los criminólogos e investigadores del doble crimen también les llamó la atención. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que el subdirector también se dedicaba a robar a ancianos. A Ana María y Antonio, el matrimonio asesinado de Guanarteme, les robó 78.000 euros.

"En sus declaraciones ante la Policía Judicial, Rogelio no consigue explicar esa salida de 78.400 euros de las cuentas de Antonio y de Ana María", contaba el criminólogo Jordi Delgado. Esta suma "coincide con que él tiene un alto nivel de vida con fiestas, cocaína, contrata servicios de prostitución, hace viajes y se los paga a los amigos". "Lógicamente no corresponde con el nivel de vida normal de un sueldo de subdirector de un banco", detallaba el criminólogo.

Los cuerpos de los dos desaparecidos fueron encontrados en 2017 en una paraje abrupto y poco transitado.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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