El enfado de un hostelero al escuchar que "no hay diferencias significativas" entre el agua filtrada y el agua del grifo que sirven: "Me están tomando el pelo"

Equipo de Investigación recogió en 2023 una muestra de agua filtrada de un restaurante. Al analizarlo en un laboratorio, comprobaron que no había "diferencias significativas" con el agua del grifo.

Nos desplazamos a varios restaurantes para comprobar la calidad del agua filtrada que sirven. Tras tomar una muestra, analizarla en el laboratorio y descubrir que en uno de ellos "no hay diferencias significativas" entre el agua filtrada y del grifo, nos acercamos a hablar con su dueño. "¿Queréis ver los filtros?", expresa el hombre, tras lo que muestra "la maquinita" que a ellos les vende un comercial con la promesa de que "tiene menos residuos que cualquier agua mineral del mercado".

Al preguntarle qué opina entonces de los resultados del laboratorio, el hostelero dice que cree que le "están tomando el pelo", porque la máquina que filtra el agua "no es gratuita para el local", sino que es un "renting", y las botellas en la que la sirven también tienen que pagarlas.

Además, en lo referente a la "polémica" sobre si hay que cobrar o no el agua del grifo, el hombre reconoce que es "partidario de cobrar todo lo que se sirve", ya que, según defiende, "no viene de la nada, sino que todo tiene un coste". Así, señala que "no se bebe a morro, sino que los vasos se lavan".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación del 2023.