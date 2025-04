La denuncia del hermano de Sara Gómez: "Con el Código Penal en la mano decimos que el centro médico Virgen de la Caridad es una banda criminal organizada"

El doctor Sepúlveda, además de operar en el hospital Virgen de la Caridad de Cartagena, también trabaja en el hospital público de Murcia. Cunado intentamos ponernos en contacto con él para que nos dé su versión de los hechos, nos corta muy tajante: "No quiero hablar con vosotros, hasta luego".

Ante la justicia, el doctor echó balones fuera y explicó que las gestiones las hizo en el hospital privado a petición de la doctora Kebeya, la 'reina de la cirugía'.

"Ella contactó conmigo. Me dijo que tenía cirugías para realizar en España. Yo hablé con Dirección Médica del hospital para preguntarle si podía venir a operar ella aquí y me dijeron que claro, pero que tenía que remitir ella su titulación a Dirección Médica y ahí lo valorarían. Ella mandó sus títulos y después me dijeron que sí, que no había ningún problema, pero que siempre tenía que figurar yo, y ser yo el cirujano principal en todas las cirugías", declaraba.

Unas palabras que no acabaron de convencer a Rubén Gómez, hermano de la fallecida Sara Gómez, fallecida tras una operación estética en este centro. "La respuesta del centro médico Virgen de la Caridad da más miedo que la propia realidad", afirma, ya que los pacientes contratan la intervención de una médico, pero, cuando los duermen en el quirófano, "la doctora sale y entra otro doctor, que es el que opera".

"Nosotros, con el Código Penal en la mano, decimos que el centro médico Virgen de la Caridad es una banda criminal organizada; y hemos solicitado al juzgado ser acusación particular en el procedimiento de la doctora Kebeya", dice tajante en el vídeo principal de la noticia.

*Ya puedes disfrutar del programa 'La reina de la cirugía', de Equipo de Investigación, en ATRESplayer.