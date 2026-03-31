Hemeroteca
La denuncia de un camarero a su jefe ante Inspección de Trabajo: "Nos mandaba a un sótano y nos daba un sobre con el sueldo"
En este vídeo que ahora recupera 'Equipo de Investigación', un camarero explicaba las prácticas irregulares que llevaba a cabo su jefe y por las que le denunció a Inspección de Trabajo. Prácticas que, señala, "son bastante usuales" en la hostelería.
Carlos Muñoz, un camarero de Córdoba, desvelaba a Equipo de Investigación los motivos por los que denunció a su antiguo jefe ante Inspección de Trabajo.
Carlos afirmaba estar "oficialmente contratado por 10 horas semanales, pero echaba sí o sí unas 40". 30 horas extra que, según explicaba, se pagaban cuando "a final de mes nos mandaba a una especie de sótano que tenía dentro del bar, donde nos entregaba en mano, en un sobre, la cantidad total del sueldo sin cotizarlo".
Una práctica que, según Carlos, es "bastante usual" en la hostelería: "Si quieres comer y pagar el alquiler, tienes que pasar por esto".
En su caso, Carlos sostenía que no recibió su contrato hasta pasados tres meses de empezar a trabajar, "y por insistencia mía", aseguraba. Respecto a los días cotizados, señalaba que al estar contratado solo por 10 horas semanales, después de ocho o nueve meses "solo había cotizado 15 o 20 días", señalando que con eso "no puedes ni tan siquiera pedir el paro".
Todo esto le llevo a presentar una denuncia anónima ante Inspección de Trabajo. Después de esto, comparte un audio del grupo de WhatsApp con todos los trabajadores en el que la hostelera les detallaban qué decir a los inspectores de trabajo, como que trabajaban solo dos horas o que no tenían un grupo de WhatsApp: "Recordadlo, que es muy importante".
*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.