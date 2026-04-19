"La dejé a la entrada de El Romeral": el audio de Óscar a la hermana de Esther López el día después de su desaparición

Equipo de Investigación analizaba el caso del asesinato de la joven de Traspinedo (Valladolid) en 2022. Ahora, los investigadores han hallado un zulo en casa del principal sospechoso del crimen que podría dar un vuelco a la investigación.

El caso del asesinato de Esther López en Traspinedo (Valladolid) aún tiene muchos puntos por resolver. La investigación daba esta semana un giro de guion con la aparición de un zulo en casa del principal sospechoso del crimen, Óscar, el último en verla con vida. Aunque el hombre, que formaba parte del grupo de amistades de la joven, ha estado en el punto de mira desde el principio de la investigación.

En 2022, Equipo de Investigación analizaba el caso aún sin resolver y conseguía tener acceso al audio que Óscar envió a la hermana de la víctima al día siguiente de su desaparición. En ese momento, nadie sabría que el cuerpo de la joven vallisoletana tardaría en aparecer tirado en una cuneta 24 días.

"Yo la dejo exactamente en la entrada de El Romeral. Me dice que se va donde Carolo y al día siguiente me escribe Carolo preguntando qué tal rematamos. 'Si aquí no ha estado', me dijo", asegura Óscar en el mensaje. Inés López, hermana de Esther, reconoce que Óscar no volvió a hablar con ella después de aquel intercambio de Whastapps.

Además, el programa recoge cómo Óscar responde a la jueza después de que le pregunte si "no se le enciende ningún tipo de alarma (cuando deja a Esther López) teniendo en cuenta que habían bebido y consumido mucho". "Fue ella la que me dijo que se iba donde Carolo. De hecho, me llamó rancio y se medio enfadó conmigo", contestó.

Aquella noche, Esther López desapareció en Traspinedo y 24 días después su cadáver aparece en una cuneta. La Guardia Civil encontró indicios de que el coche de Óscar podría estar detrás del atropello de la joven.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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