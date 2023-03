Ante el brote de tiña detectado por los dermatólogos, Equipo de Investigación acude a varias barberías para comprobar si en ellas se cumplen las medidas de higiene. Así, somos testigos de cómo algunas de ellas no limpian entre clientes, utilizan desinfectante de dudosa procedencia o, directamente, limpian sus utensilios empleando alcohol y una llama.

Unas imágenes que el equipo muestra a Julio García Rodríguez, jefe de Microbiología del Hospital de la Paz y uno de los mayores expertos del hongo de la tiña. Su veredicto al ver el vídeo es tajante: "Yo no me cortaría el pelo en esta peluquería", sentencia el especialista, que explica en el vídeo por qué esta forma de desinfección "muy rudimentaria" no "ofrece garantías de que eso tenga una limpieza adecuada".

Para eliminar hongos, ahonda el doctor García Rodríguez, hay que ser conscientes de que sus esporas "son muy resistentes y necesitan productos específicos". Además, lanza una advertencia: "Uno tiene que saber en qué manos se pone para este tipo de cosas".