El degradado es el corte de pelo masculino más demandado. Fernando Pérez Sierro, barbero con dos décadas de experiencia, está más que acostumbrado a hacerlo y muestra a Equipo de Investigación las herramientas que emplea en su oficio: desde los diferentes tipos de maquinilla, tijeras y peines a las navajas que utiliza con sus clientes.

Utensilios cuyo proceso de desinfección muestra ante las cámaras del programa: tanto la desinfección profunda que lleva a cabo al finalizar la jornada como la limpieza que realiza entre un cliente y el siguiente y el proceso que se realiza con rayos ultravioleta.

Además, detalla que, si bien la capa no es de uso individual, se emplea un alzacuellos para que no toque el cuello de los diferentes clientes. La cuchilla, en cambio, "es unipersonal", según explica este profesional, cuyo proceso de higienización puedes ver en el vídeo, en el que asimismo afirma que no le sorprende que se haya detectado un brote de tiña en peluquerías: "He visto a gente trabajar con los clientes de un día con la misma cuchilla, afeitar a seis u ocho personas con la misma cuchilla", alerta.