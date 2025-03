"No consentiría que mi madre comiera esto...": la indignación de una dietista al ver los menús que se sirven en una residencia de Galicia

Equipo de Investigación habla con Francisca Martínez, dietista, quien recibe vídeos de las comidas que se sirven en una residencia de mayores de Galicia. "El puré de patata es goma, es como si fuera chicle. Este plato tiene de todo menos unas propiedades organolépticas adecuadas; es indefinible", denuncia la dietista al ver las imágenes de diferentes menús.

En este sentido, Martínez reconoce que ella no se comería esos platos, y que "no consentiría" que su madre lo hiciera. Además, alerta sobre las consecuencias de que se sirvan esos menús en residencias de mayores: "Si no te gusta una comida, la cantidad que vas a ingerir va a ser mucho menor, y esto va a provocar que pierdas más masa muscular, y si no comes la cantidad de nutrientes necesarios, puedas acabar teniendo una anemia". "Si tú tienes una patología de base, como puede ser diabetes o hipertensión, estas enfermedades se van a agravar y van a aparecer otras que probablemente estén asociadas a las que ya tenemos de base", añade. La entrevista completa de Equipo de Investigación a la dietista, en el vídeo principal que acompaña a la noticia.