"¿Cómo puede ser que Julio Iglesias no se haya hecho una prueba de ADN?": la madre del presunto hijo ilegítimo del cantante se sincera

"La justicia está hecha para los ricos, para los pobres no está hecha", afirmaba a Equipo de Investigación Edite Santos, madre de Javier Santos, que había reclamado por vía judicial la paternidad del cantante.

Equipo de Investigación visitó un bufete de abogados de Sevilla que había revisado la documentación de los papeles de Pandora sobre Julio Iglesias, pues representaba los intereses de Javier Santos, un joven que reclamaba la paternidad del artista.

Desde allí, pudieron entrevistar a Edite Santos, la madre del joven, que hacía una rotunda afirmación: "La justicia está hecha para los ricos, para los pobres no está hecha".

"¿Cómo puede ser que no se haya hecho Julio Iglesias una prueba de ADN, ni antes ni ahora?", se preguntaba la madre de Javier Santos que, tal y como contaba su abogado, había ganado una sentencia en primera instancia tras conseguir 12 testigos ADN de Julio José Iglesias y, tras compararlo con el de su representado, lograr una coincidencia del 99%.

Sin embargo, el cantante recurrió la sentencia a la Audiencia Provincial de Valencia que, tras estudiar el caso, "no dijo que no sea hijo de Julio Iglesias, sino que ese caso ya se juzgó hace 30 años y no se puede reabrir", señalaba el abogado Fernando Osuna.

Tras aquella primera demanda de 1991, un año después, tal y como cuenta Osuna, Julio Iglesias habría puesto su finca de Marbella a nombre de su mujer. En el 95, habría creado la figura jurídica del fideicomiso, para "evitar que acreedores o personas que puedan reclamar algo puedan conseguir esos bienes".

El abogado afirmaba haber hecho los cálculos de lo que le correspondería a su representado y lo cifraba en torno a los 50 millones de euros, si bien "es muy variable porque los derechos de autor oscilan mucho".

