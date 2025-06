Un cocinero con estrella Michelin prueba la comida de quinta gama que nos sirven en bares y restaurantes: "La textura de las croquetas es similar..."

Equipo de Investigación queda con Miguel Cobo, un cocinero con estrella Michelin, para testar el sabor de la comida de quinta gama que nos sirven en bares y restaurantes. Al entrar en un local, pedimos, en primer lugar unas croquetas. "A simple vista, son exactamente iguales (que unas caseras). Estoy seguro de que tú pesas cada una de las croquetas y pesa exactamente lo mismo. Están crujientes, doradas, no rebosan en aceite y están bien escurridas", apunta el chef y empresario antes de probarlas.

Tras hacerlo, Miguel Cobo comenta: "Las de rabo no tienen rabo, sino sabor a rabo, y la otra tiene sabor a boletus deshidratado 100%". "Afirmo al 100% que estas croquetas son de quinta gama", concluye el chef. En el propio bar reconocen que se tratan de croquetas de quinta gama.

Así, cambiamos de bar, y vamos a otro en el que tienen "cocina fría para que no tenga mucho concepto de elaboración". Al mirar la carta, comprobamos que tienen alcachofas, aunque no es época, por lo que el cocinero con estrella Michelin concluye que "es cocina de quinta gama". "No son alcachofas grandes, sino que son pequeñas, por lo que son de las de note", apunta Cobo, tras lo que desde el local admiten que sirven "conservas".

