Francisco Javier Ramos, alias 'El Patrón', está acusado de instaurar una supuesta red de blanqueo que implica, según la Guardia Civil, a buena parte de parientes y conocidos, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de abril que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Un equipo del programa se adentra en el territorio de 'El Patrón' y el clan de 'Los Piños' en Puerto Serrano, Cádiz, en concreto accede hasta la avenida Guadalete. "Es un apéndice del pueblo, tiene una característica muy concreta, cuando entras tienes que recorrer la calle entera hasta el fondo para poder dar la vuelta y volver a subir por la misma", indica un agente de la Guardia Civil.

"Detectar una posible entrada de alguien no conocido, para ellos es sumamente sencillo. La gente de esta calle se dedica a cultivos de marihuana, no siendo producción propia. No tienen capital para montar la plantación, se las montan y se dedican a cuidar esa plantación, como si fueran guardeses", añade.

Tras recorrer parte de la calle donde reside el clan, la Guardia Civil alerta: "Es una calle recta sin salida por ningún sitio, es una ratonera esto [...] la van a liar".

En ese momento, antes de continuar hacia adelante los agentes hacen un claro aviso: "Si queréis intentarlo, podéis hacerlo, pero no os aseguramos que no corra peligro vuestra vida".

A partir de entonces, Equipo de Investigación continúa sin los agentes el reportaje y llega hasta la casa de 'El Patrón'. Allí graba a Davinia, su mujer, saliendo de casa, pero no logra que responda a las preguntas. Se limita a guardar silencio

