Una camarera denuncia su "semiesclavitud" en la hostelería: "Hacía 15 horas diarias, iba a trabajar llorando"

"Yo en 20 años no he firmado un contrato. No tengo nómina", desveló una camarera en este programa de Equipo de Investigación de 2022 en el que reveló las irregularidad vividas trabajando en la hostelería.