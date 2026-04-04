"Te bendecía sin mediar palabra": el testimonio de una vecina del falso obispo Pablo de Rojas, a Equipo de Investigación

La mujer desveló que Pablo de Rojas era una persona "peculiar, que saludaba poco", y que "siempre iba vestido de obispo". "No vivía solo, sino que lo hacía con un cura. O vivían juntos, o él entraba y salía mucho de la casa", señaló.

En 2024, Equipo de Investigación habló con una vecina de Pablo de Rojas que describió cómo era el falso obispo. Según relató, "vivía en los pisos de arriba" y tenía un carácter "peculiar" y distante. "A algunos vecinos los saludaba y a otros no", explicó, antes de añadir que, si te cruzabas con él en la escalera, "te bendecía sin decir nada".

La mujer también contó que Pablo de Rojas "siempre iba vestido de obispo" y que pasó años viviendo de alquiler en el edificio. Además, aseguró que no residía solo, sino junto a un cura, o al menos que este entraba y salía constantemente de la vivienda.

También aportó su testimonio el fotógrafo Borja Agudo, que pudo acceder al domicilio de Pablo de Rojas 16 años antes de su encierro con las monjas clarisas de Belorado. Agudo recordó que entrar en aquella casa "era como viajar de 2008 a 1950". Lo primero que le sorprendió fue que les abriese la puerta la doncella del falso obispo, vestida con cofia, y que en el despacho hubiera un retrato de Franco ocupando un lugar destacado. "Transmitía una sensación de grandeza", explicó el fotógrafo, que aseguró percibir "un ambiente de sumisión".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta de 2024 de Equipo de Investigación.

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