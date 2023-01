Equipo de Investigación entrevistó en 2019 al hombre que se infiltró en la familia de 'El Cuco' poco después de la detención de Miguel Carcaño y el menor. Citó al equipo del programa en una edificación abandonada bajo el pseudónimo 'Óscar'. No trabajaba para la Policía, pero le ofreció a los investigadores colaborar con ellos dado el acceso que tenía a la información.

Como resumen de las 600 horas de grabaciones de conversaciones comprometedoras, quiso mostrar algunos fragmentos a Equipo de Investigación en los que se puede escuchar hablar a 'El Cuco': "Me voy a casa de Miguel en taxi y me encuentro todo el 'pescao', al hermano, a Miguel y a alguien más que yo no vi quién era".

"Yo cuando vi el percal a mí me amenazó el hermano de éste de que o les ayudaba o me quitaba de en medio, a los dos. Yo me quedé callado, porque paso de meterme en follones", indicaba entonces el aún menor de edad. Puedes escuchar el comprometedor audio en el vídeo principal de esta noticia.