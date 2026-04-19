El audio de Óscar a una amiga de Esther López tras su desaparición: "Dice la Guardia Civil que la información que me mandéis la información que haya"

Iria, amiga de la joven, facilitó a Equipo de Investigación, en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a reemitir este domingo, el audio que le envió Óscar mientras buscaban a Esther.

La investigación por el crimen de Esther López en Traspinedo (Valladolid) daba esta semana un giro de guion con la aparición de un zulo en casa del principal sospechoso del crimen, Óscar, el último en verla con vida, y que está siendo investigado. Aunque el hombre, que formaba parte del grupo de amistades de la joven, ha estado en el punto de mira desde el principio de la investigación y este pasado diciembre era llamado a juicio oral.

En 2022, meses después del hallazgo del cadáver de la joven en una cuneta y con la instrucción en curso, Equipo de Investigación analizaba el caso y conseguía tener acceso a los últimos mensajes y audios enviados por la joven antes de desaparecer, también a las conversaciones entre los amigos de la joven, entre ellos Óscar.

Iria, amiga de Esther, contaba su conversación con el principal sospechoso: "Me entero de que Esther había estado con él y le escribo. Le digo que me cuente qué pasa desde el momento en el que salen del bar. Óscar me responde que iban a dejar a Carolo en casa, que Esther quería seguir de fiesta, que se enfadó y se bajó del coche".

La reacción de la amiga de Esther López fue recriminar a Óscar su actitud: "Le dije que cómo se le ocurre hacer eso, le pregunté que por qué había dejado a Esther allí porque hacía mucho frío y no había luz". Según relataba Iria, "había ciertas cosas (en Óscar) que no cuadraban", de hecho, pidió que le enviaran a él la información que tuvieran sobre la joven para así, mandársela a la Guardia Civil.

"Iria, buenas tardes, me ha dicho la Guardia Civil que toda la información que tengamos, que les llame o les mande un correo. Más que nada, para que me lo reenvíes y mandárselo, que lo miren y lo investiguen", se escucha en el audio de WhatsApp que le envío.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.