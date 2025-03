Así responde un miembro de la Junta a las quejas de padres por menús escolares de Sevilla: "Esos platos no están terminados de montar..."

Manuel Cortés, director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación, accede a hablar con Equipo de Investigación tras las quejas de padres de alumnos de colegios de Sevilla por la comida que se sirve en comedores escolares. Cortés señala que "en total, a través de Salud se hacen unas 600 inspecciones al año y 300 a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación", a lo que añade que "en el último año, se abrieron en torno a 110 expedientes informativos", aunque, asegura, "solo uno era por motivos de la calidad o por problemas directamente relacionados con la comida".

Equipo de Investigación muestra entonces al director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación fotografías de menús servidos por una empresa de catering en colegios de Sevilla y Málaga. Al verlas, Manuel Cortés defiende que "son platos que no están terminados de montar". "El plato que veo con las patatas parece que se ve poca cantidad, pero es posible que no hayan terminado de servirlo", afirma, a lo que la reportera le responde que algunas de las imágenes que ve las han proporcionado madres y padres que han ido a una cata a los comedores, por lo que se trata de platos que no están incompletos, sino que se sirvieron así.