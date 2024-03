Paca la Piraña habló con Equipo de Investigación sobre La Veneno, con quien mantuvo una gran amistad durante 30 años. Sin embargo, en el momento de la muerte de Cristina Ortiz, en 2016, ambas estaban enfadadas. "Me queda ese dolor de no poder despedirme de ella, pero es que yo estaba enfadada con ella por decir que yo le había robado", contó Paca la Piraña, a lo que añadió que La Veneno dijo que ella le había "robado millones, como si fuera Al Capone". "En ese momento, yo le pedí que dijera que era mentira, pero hubo un distanciamiento", reconoció, tras lo que expresó que cuando se enteró de la muerte de su amiga, se le "encogió el corazón".

En lo referente a las declaraciones de la familia sobre la posibilidad de que la muerte de Cristina Ortiz no fuera accidental, Paca la Piraña señaló a Equipo de Investigación que la hermana de La Veneno "decía que eso era una trama de los políticos, porque como ella decía que se había acostado con gente importante, y en su libro se dicen iniciales...". "¿Pero tú crees que que ha ido una persona de hace más de 30 años a matarla porque has puesto en el libro 'HJ', 'HP'? Si ella no tenía pruebas, era tu palabra contra la mía. No tienes fotos, no tienes vídeos...", subrayó Paca la Piraña. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo principal que acompaña a la noticia.