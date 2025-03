Así fue la fiesta con la recibieron a 'El Patrón' en su calle tras haber estado en la cárcel: "Para todos los envidiosos"

'El Patrón' solo estuvo detenido por la operación de las plantaciones de marihuana, pero a su regreso le esperaba una fiesta descomunal en su calle de Puerto Serrano (Cádiz). Equipo de Investigación se hacía eco en 2022 del vídeo de esta celebración, grabado y subido a redes sociales por su mujer.

Con música, palmas, confetis y vítores esperaban su llegada. "Para todos los envidiosos", decía ella. "Hoy no se duerme la siesta", aseguraba entre risas. "Ahí lo tenéis. Ya viene mi Javier para acá. Mira, qué poco ha durado. Todo para nada", presumía mientras él aparecía a bordo de su ya famoso Porsche Panamera, valorado en 100.000 euros.

Un experto analizaba en el programa la reacción de sus allegados y los comportamientos de 'El Patrón'. "Al final, todo esto forma parte de una narcocultura. Normalmente, los narcotraficantes viven en unos submundos en barriadas muy desfavorecidas en las que ellos intentan llamar la atención para deslumbrar al entorno que les rodea", explicaba.

"'El Patrón' cumple el estándar clásico de narcotraficante del Estrecho. Busca cierta admiración, porque si no, no se explica que después de tantas redadas que llevamos sigan cayendo por lo mismo, por llevar cochazos, lucir oro y salir en videoclips, cuando lo lógico sería que llevasen una vida discreta para no ser descubiertos", contaba.

