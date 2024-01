En 2018, Equipo de Investigación puso el foco en la 'banda del BMW' y sus líderes, los hermanos Chincoa. El programa se desplazó hasta el barrio de las 3.000 viviendas en Sevilla, donde los reporteros se toparon con el rechazo de algunos vecinos, pero Bella, la mujer de Antonio Chincoa, les invitó a subir a su casa.

Allí, Chincoa negó los robos con alunizaje, su pertenencia a una organización criminal o haber vendido la mercancía robada en Marruecos. "Yo no he sido, yo no tengo nada que ver en eso", sostuvo ante las cámaras, aunque admitió sus antecedentes por robo: "Yo he hecho alguno (...). Alguno que otro hay", reconocía.

También negó haber robado un coche "nunca en la vida" y defendió que la Guardia Civil no encontró nada en el registro de su casa. La caja de un rifle que encontraron los agentes en la vivienda la justificó aduciendo que la encontró "en la basura" y que la tenía en el suelo para que no chorreara el aceite del jamón. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo que ilustra estas líneas.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.