Antonio Banderas, el VIP más VIP del encendido de las luces de Navidad en Málaga con música de Mozart incluida

Algo más que un simple encendido de luces es el que se vive en Málaga. Al ritmo de Mozart, tres millones de luces LED iluminan la calle Larios en un espectáculo en el que no falta la comida más extraordinaria y en el que se dan cita intérpretes como Kira Miró y Salva Reina.

Málaga se ha convertido durante los últimos años en luna de las ciudades con más amor por la Navidad. Con más amor, también, por las luces de la Navidad. Por un encendido por el que, en 2024, llegaron a darse cita más de 365 personas y que cuenta con VIP de todo tipo.

Que cuenta con intérpretes como Salva Reina y Kira Miró. Con futbolistas como Kevin Medina... y que tiene también a Antonio Banderas. Al actor más internacional que ha dado Málaga. Presente en el encendido de las luces de Navidad en donde primero suena Mozart y luego ya los villancicos.

En el que la comida no falta. Con brochetas de fruta, con jamón. Con la idea de encontrar aparcamiento como un casi imposible durante esa jornada en la ciudad malagueña.

Son un total de tres millones de luces LED las que iluminan la calle Larios. Al ritmo de la música. Al ritmo de una ciudad de Málaga en la que la Navidad no empieza sino que estalla.

