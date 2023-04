Laura Espinosa mostró las horas previas a su desahucio por no pagar el alquiler en un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

"Yo soy teleoperadora, decido dejar de pagar el alquiler cuando paso de cobrar 1.000 a 700. Pagaba de alquiler 575 euros, 200 de comedor de los niños, gasolina y comida", relataba.

Iban a desahuciarla porque no había pagado el alquiler desde hacía más de un año. "La propietaria del piso es una señora mayor y desde que me mandó la demanda para que me fuera no coge el teléfono, no atiende a razones", explicaba Laura.

A pesar de que estaba a punto de ejecutarse, finalmente su desahucio no se llevó a cabo porque se aplazó. Seis de cada diez son por impago del alquiler, se producen 100 al día, 4 a la hora.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.