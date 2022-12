Los amigos de la víctima del crimen de Castro Urdiales recibieron hasta una decena de mensajes supuestamente de Jesús Mari tras su desaparición, enviados desde tres teléfonos de prepago. Esos mensajes hablaban de cómo supuestamente estaba disfrutando de un viaje, llegando a afirmar que se encontraba "como un cerdo en un charco".

Según relató a Equipo de Investigación Javier López, uno de sus amigos, inicialmente no sospecharon nada, hasta que le suplicaron que se pusiera en contacto con ellos, sin éxito. "Estoy bien, disfrutando, no te preocupes por mí", les contestaba. "Esos WhatsApp no me cuadraban con la forma de escribir de Jesús", aseguraba su amigo.

Mari Carmen, sin embargo, mantenía que Jesús Mari le escribía mensajes durante su viaje. En ellos, supuestamente le decía cosas como: "Te quiero, te amo, estoy totalmente enamorado de ti","me hacía falta salir de la rutina, ya sabes que la cabra tira al monte" o "estoy pensando en ir a un notario y hacerte un poder".

No obstante, según explicó el perito informático David del Olmo a Equipo de Investigación, la antena de Castro Urdiales registró cómo ella extrajo la tarjeta SIM de su móvil y la introdujo en el supuesto nuevo móvil de Jesús Mari. "Todo apunta a que Mari Carmen se escribía y se respondía a sí misma", precisaba. Puedes escuchar su explicación en el vídeo.

