Equipo de Investigación localiza a un antiguo empleado del servicio de Shakira, que asegura que trabajó en el ático de Piqué en Barcelona. El hombre afirma que trabajó con la cantante "durante 11 o 12 años", de los que "dos fue en Barcelona".

No lo menciona, pero el empleado interpuso una denuncia a la cantante en el juzgado de lo social de Barcelona. En la demanda que interponen el empleado de Shakira y su mujer denuncian que "no formalizaron un contrato de trabajo durante su relación laboral", que no cotizaron a la Seguridad Social, que tenían jornadas de trabajo de hasta 17 horas, y que el ambiente de trabajo era muy tenso, incluso con amenazas".