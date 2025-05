Alcasec, el polémico hacker, rompe su silencio tras prisión: "La cárcel me ha venido bien"

José Luis Huertas, más conocido como Alcasec, se convirtió en uno de los hackers más buscados del país. Fue acusado de liderar una organización criminal dedicada a atacar instituciones del Estado y filtrar información sensible. También se le atribuye un blanqueo de capitales continuado.

A sus 20 años, ya había conseguido acceder a bases de datos de Hacienda, la Seguridad Social o el Poder Judicial. El proceso judicial contra él sigue abierto, pero actualmente se encuentra en libertad condicional.

Equipo de Investigación ha conseguido localizarle. En su primera entrevista televisiva tras salir de prisión, Alcasec se sincera sobre cómo le ha cambiado su paso por la cárcel.

"Llega un punto en el que ya cansa. No dormir, estar pendiente… ¿y para qué me ha servido?", reconoce. Y aunque admite que no ha abandonado del todo ese mundo, confiesa que la última vez en prisión le hizo replantearse muchas cosas. "Podría decir que la cárcel me ha venido bien".

Cuando le preguntamos si no le da pena haber usado su talento para delinquir en lugar de hacer el bien, su respuesta es tajante: "Es una pena… pero bueno, habrá que cambiar ya de etapa, ¿no?".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

