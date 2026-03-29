Un agricultor que dio el paso y alquiló sus tierras para placas solares: "Antes ganaba unos 100 euros por hectárea; ahora me pagan 1.900"

En Carmona, el auge de las placas solares ha transformado el campo. Equipo de Investigación se desplaza hasta la localidad, donde su alcalde, Juan Ávila, destaca 28 proyectos en marcha y grandes ingresos por el alquiler de tierras.

La fiebre de la energía solar ha dado el salto del autoconsumo doméstico al campo andaluz, donde las placas fotovoltaicas ya compiten con los cultivos tradicionales por el uso de la tierra. Lo que empezó como una alternativa para abaratar la factura eléctrica se ha convertido en un fenómeno que está transformando el paisaje rural y la economía de numerosos municipios, como muestra este reportaje de 2023 de Equipo de Investigación.

En aquel momento, cerca de 200.000 familias ya contaban con instalaciones solares en sus viviendas, el doble que el año anterior, reflejo del auge de esta tendencia. Pero el cambio no se quedó en las ciudades: muchos agricultores comenzaron a alquilar sus tierras a empresas energéticas, atraídos por una rentabilidad muy superior a la de sus cosechas.

Uno de los casos más representativos es el de Carmona, donde se vivía un auténtico boom. Según explicaba entonces su alcalde, Juan Ávila, ya había 28 proyectos en marcha que prometían importantes ingresos para el municipio mediante el arrendamiento de terrenos agrícolas.

José Portillo fue uno de los agricultores que dio el paso. Decidió alquilar 15 hectáreas en las que antes cultivaba trigo, pipas y garbanzos para la instalación de una macroplanta solar. El motivo, reconocía, era claro: "Antes ganaba unos 100 euros por hectárea; ahora me pagan 1.900". Un cambio que, según explicaba, le permitiría "vivir mejor y viajar un poco".

Sin embargo, la expansión de estas instalaciones —que avanzaban sobre las 92.000 hectáreas de cultivo del entorno— no estuvo exenta de polémica. "Ha habido mucho revuelo, porque aquí siempre se ha vivido del campo y ahora llegan ofreciendo dinero por hectárea", señalaba otro vecino, que advertía de una reducción de entre el 20% y el 30% de la superficie agrícola.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

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