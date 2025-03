La advertencia del hombre que hizo los enganches ilegales en la Cañada Real hace 30 años: "Y lo voy a tener que volver a hacer"

Equipo de Investigación se adentraba en las calles de la Cañada Real de Madrid en este reportaje de 2021 para llegar hasta un supuesto bar ilegal, uno de los hasta 200 negocios fuera de la legalidad que había en esta zona en 2021, la fecha de grabación de este programa.

"Aquí yo podría tener una actividad económica. En este caso, no tengo actividad económica sobre este local", aseguraba a pesar de tener tras él bebidas y barriles de cerveza. La única licencia era la de las máquinas tragaperras. "Tengo otros negocios: recogida de sacos, otros bares y otras cosas por ahí. Espero que no los descubran mucho los del Ayuntamiento porque me están haciendo la vida imposible", se quejaba.

Juanjo había tenido otros negocios que también habían sido considerados ilegales por las autoridades, como una explotación porcina y un club de alterne. El vecino de la Cañada Real enseñaba a cámara una denuncia que le habían interpuesto hacía tres décadas. "Enganché hace 30 años la luz. Puse 460 enganches en los 15 km, 460 transformadores, y lo voy a tener que volver a hacer, porque lo que están haciendo es una ilegalidad", reivindicaba.

"¿Si no vuelve la luz a la Cañada Real usted va a volver a hacer esos enganches?", preguntaba la redactora. "Sí, sí. Lo tengo clarísimo", aseguraba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021 que laSexta vuelve a emitir este viernes.