"Cosas para dormir está bien visto, cosas para vivir, no". Así de contundente se pronunciaba Yolanda Ramos este miércoles en Encuentros Inesperados, incidiendo en cómo los problemas de salud mental han "existido toda la vida".

La actriz protagonizó un interesante debate con el escritor Josef Ajram, que le preguntó si estaría dispuesta a dejar las pastillas antidepresivas "si hubiera alguna opción". "No, porque creo en la ciencia", respondía tajante Ramos. "No me ha dado nunca resultado nada alternativo", argumentaba.

"Entre que las dejo y no, ¿cuánto tiempo me dejas en medio?", planteaba la actriz. "No dudo de que haya gente que le funcione, pero a mucha otra gente entre que te funcione y no, está tu vida en peligro", aseveró Ramos, que explicó cómo ha tenido que ver "casos cercanos" de "gente no tratada que se ha acabado suicidando". "Porque eso te mata", sentenciaba.

Por eso, en su opinión es "es peligroso" el discurso de que la felicidad está dentro de cada persona: "La felicidad está dentro para algunos, la felicidad está dentro si tienes la capacidad", aseveró. Puedes ver su argumentación y el debate con el conferenciante en el vídeo que ilustra estas líneas.