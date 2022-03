En la nueva entrega de Encuentros Inesperados, Santi Cañizares ha aportado la perspectiva del mundo del fútbol sobre la masculinidad y otros temas relacionados. Uno de los asuntos más polémicos en los que se ha hecho hincapié en el programa ha sido la homosexualidad en el fútbol.

Mamen Mendizábal, capaz de mimetizarse con sus invitados durante los encuentros, ha sido quien ha lanzado el tema sobre la mesa: "Me cuesta mucho entender que en la liga española, que en los equipos importantes españoles, no haya ningún jugador gay".

En el vídeo que acompaña a la noticia pueden verse y escucharse las explicaciones de Cañizares. "No hay demasiados homosexuales. No debe haber muchos cuando yo no me he percatado", ha señalado el exfutbolista. Además, ha añadido: "Creo que el fútbol es un sector donde los gays han decidido no entrar".